la municipale è usata solo per fare cassa

La chiusura di una ditta irregolare nel distretto rappresenta un importante passo avanti grazie all'impegno della Polizia Municipale. Tuttavia, non possiamo considerare questo episodio come un'eccezione stabilita. Al contrario, evidenzia come la volontà politica possa portare a reali cambiamenti. Oggi, i progressi visibili sono frutto della crescente pressione esercitata dal centrodestra, che ha saputo mettere in luce problematiche storicamente trascurate.

"Quando si riesce a chiudere una ditta irregolare all'interno del distretto, è giusto riconoscere il lavoro della Polizia Municipale. Ma sarebbe ipocrita presentare un singolo episodio come la regola. Anzi, questa operazione dimostra che quando c'è la volontà politica, si può intervenire davvero. E se oggi qualcosa si muove, è solo perché il centrodestra ha alzato il livello della pressione politica e istituzionale, chiedendo numeri, trasparenza e azione concreta" presentando "accessi agli atti per capire come vengono impiegati mezzi, uomini e risorse". Così l'opposizione di centrodestra in Consiglio comunale commenta l'ultima operazione messa a punto dalla Municipale nel contrastare il lavoro a nero ed irregolare. "Abbiamo rispetto per chi ogni giorno lavora sul campo. Non si contano gli atti che il centrodestra ha presentato a tutela del lavoro del nostro corpo di polizia Municipale a partire dai dispositivi di sicurezza fino alle modalità di concorso per accedervi", sottolinenano i consiglieri che prendono le distanze da certe affermazioni della sindaca Bugetti.

