La miserabile fine dei No Tap

La vicenda dei No Tap si conclude in modo drammatico, con un'assoluzione definitiva che ribalta le accuse mosse contro di loro. Nonostante le contestazioni, il progetto di TAP non ha provocato inquinamento né rischi per la sicurezza. Questa sintesi di eventi solleva interrogativi sul futuro del dibattito ambientale e sulle strategie di opposizione.

Tap non ha inquinato nulla, e non ha messo in pericolo nessuno. E' con l'assoluzione definitiva nel processo penale, dopo aver v.

