La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino

La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio. Cinque case editrici locali, selezionate tramite un apposito avviso, rappresenteranno il territorio, portando in scena la ricchezza culturale e letteraria della regione. Questo evento fieristico si configura come un'importante vetrina per promuovere l'editoria calabrese e le sue eccellenze.

La Città metropolitana di ReggioCalabria sarà nuovamente presente al Salone internazionale del libro di Torino, previsto dal 15 al 19 maggio.L'ente sarà rappresentato da 5 case editrici, selezionate da un apposito Avviso pubblicato nelle scorse settimane. L'evento fieristico rappresenta una.

