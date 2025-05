La matriarca Aslanbey costringe il nipote a un sanguinoso regolamento di conti di cui viene ritenuto responsabile

«Quando le zanne del lupo vengono sporcate di sangue, il resto viene da sé». Inizia così il nuovo emozionante episodio di Hercai, in onda stasera alle 21.30 su Real Time. La tragica morte di Elif ha scosso profondamente la matriarca Aslanbey, spingendola a perseguire una vendetta implacabile, pronta a tutto pur di portare a termine i suoi piani, anche rischiando ciò che le sta più caro.

«Quando le zanne del lupo vengono sporcate di sangue, il resto viene da sé. Adesso è giunto il momento di sporcare le zanne del lupo». Con questa dichiarazione di intenti prende il via la nuova puntata di Hercai, in onda stasera alle 21.30 su Real Time. La morte di Elif ha segnato profondamente la matriarcaAslanbey, che vuole portare a termine la sua vendetta, anche mettendo a repentaglio la vita di Miran. Cosa vedere su Netflix a maggio 2025: 10 titoli tra film e serie X Leggi anche › Comincia stasera la terza stagione di “Hercai”: Azize vuole uccidere Miran? In scena arriva il misterioso Aslan Hercai, anticipazioni 12 maggio 2025: trama episodi su Real TimeI tre episodi si aprono con l’incontro tra Miran (Akin Akinözü) e Azize (Ayda Aksel), a cui si aggiunge Azat (Ahmet Tansu Tasanlar), convocato dalla donna con un tranello. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La matriarca Aslanbey costringe il nipote a un sanguinoso regolamento di conti di cui viene ritenuto responsabile

Su questo argomento da altre fonti

Stasera su Real Time tre nuovi episodi della serie turca: la matriarca Aslanbey viene messa all'angolo dalla sua famiglia - La nuova puntata di Hercai – Amore e vendetta, in onda stasera alle 21.30 su Real Time, apre a nuove alleanze e intese. Gli innumerevoli scontri tra le famiglie Aslanbey e Sadoglu, intanto, sono a un punto di non ritorno. A pagarne le spese stavolta è Azize, tradita inaspettatamente da chi ha sempre eseguito le sue direttive. Gli episodi fanno anche luce sul rapporto tra Reyyan e Miran, negli ultimi tempi in rotta a causa della faida ancestrale tra i rispettivi parenti. 🔗Leggi su iodonna.it

Il premio ’Romagna’ consegnato alla nipote di Giuseppe Palanti - A Terra del Sole, è stato conferito a Giuseppe Palanti il premio ‘Romagna - Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’, nell’ambito della terza edizione di Picta, rassegna europea di arte contemporanea, organizzata dall’associazione Cava Forever Group di Forlì. Il riconoscimento è stato consegnato alla nipote dell’artista Paola Motta Romagnoli alla presenza dell’assessora alla Cultura del Comune di Cervia Federica Bosi, nella splendida cornice rinascimentale del Palazzo Pretorio di Terra del Sole. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Il romano che adesca una 13enne nella chat del videogame e la costringe a subire atti sessuali - Arrestato per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. Un romano di 31 anni, a cui hanno bussato al suo appartamento della Capitale i carabinieri martedì mattina che lo hanno arrestato. Vittima una ragazzina di 13 anni, residente in Campania. Come scrive Attilio Nettuno su... 🔗Leggi su romatoday.it

Hercai: nella nuova puntata su Real Time Miran cade nella trappola di Azize, ma Reyyan non gli crede. 🔗Ne parlano su altre fonti