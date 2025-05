La Maceratese trionfa ai rigori | il presidente Crocioni e il tecnico Possanzini celebrano il successo

Il presidente Alberto Crocioni esprime la sua soddisfazione dopo una partita intensa, culminata ai rigori, sottolineando la buona performance del K Sport. Ricorda con nostalgia i preparativi per la squadra, confrontando le aspettative del campionato scorso con l’attuale strategia. Quest’anno, l'approccio è cambiato, puntando su solidità e coesione per raggiungere obiettivi ambiziosi.

"Il finale che pensavamo, ma arrivare ai rigori è stata dura. Il K Sport ha fatto una bella gara". È più che soddisfatto il presidente Alberto Crocioni che ricorda quando sono stati mossi i primi passi per allestire questa rosa. "Il campionato scorso – ricorda – pensavamo di avere allestito uno squadrone e sappiamo come è andata a finire, quest’anno abbiamo pensato di partire in un altro modo, mi sono affidato a questo staff che ha organizzato la rosa, dopo Montecchio abbiamo stretto i ranghi e siamo ripartiti". Il presidente si gode i 2.500 tifosi venuti da Macerata. "Mi commuove avere risvegliato un tale interesse, in questi giorni ovunque andassi si parlava di questa gara".L’allenatore Matteo Possanzini ha portato la Maceratese in D. "È un successo – dice il tecnico – che vale tantissimo ed è arrivato con il lavoro, creando una bel percorso e perseverando nei momenti difficili". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Maceratese trionfa ai rigori: il presidente Crocioni e il tecnico Possanzini celebrano il successo

Maceratese promossa in Serie D: vittoria ai rigori contro K Sport - MACERATESE 1 K SPORT 1 (6-4 dopo i calci di rigore)MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (16’ st Sciarra), Nicolosi, Lucero, Vanzan; Ruani (92’ Albanesi), Monteiro (10’ st Gomez), Bongelli; Vrioni (21’ st Cirulli), Cognigni, Marras (119’ Oses). A disp.: Sansaro, Grillo, Gironella, Del Moro. All. Possanzini.K SPORT (4-3-2-1): Cerretani; Kalombo, Nobili, Dominici, Notariale (47’ st Baruffi); Peroni (118’ Gurini), Carta (98’ Sakaj), Fiorani (35’ st Di Pollina); Magnanelli, Torelli; Camara (12’ st Micchi). 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

