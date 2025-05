La lunga notte di Assisi Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2025 | Spettacolo bellissimo

La settantesima edizione del Calendimaggio si è conclusa con una notte

notte ‘rossa’ in piazza del Comune. La Magnifica Parte de Sotto ha vinto la settantesima edizione del Calendimaggio, successo impreziosito ulteriormente, nel corso di quattro giorni intensi e spettacolari, dalle vittorie di Madonna Primavera - Francesca Berretti è stata incoronata regina della festa -, e nel Calendimaggio dei Piccoli. Il verdetto l’altra notte alle una e ventinove, in una piazza affollata di partaioli in attesa, quando il maestro di Campo Bruno Cianetti ha annunciato l’esito della sfida. I ‘rossi’ si sono imposti per due a uno grazie alle preferenze accordate dai giurati dei settori Spettacolo - il regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro e la professoressa Élisabeth Crouzet-Pavan – mentre il direttore di coro Lorenzo Donati ha visto prevalere la Nobilissima Parte de Sopra nel settore musicale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lunga notte di Assisi. Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2025: "Spettacolo bellissimo"

