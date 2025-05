La locazione è finita | sfrattato il Consultorio familiare dell' Asp la questione finisce in tribunale

Sfrattata dalla proprietaria dello stabile, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si trova a dover lasciare la palazzina di via Trapani a Raffadali, dove ha sede il consultorio familiare. Tuttavia, l'Asp contesta la situazione, ritenendo che il contratto di locazione sia valido e opponendosi quindi all'azione legale della proprietaria. La questione solleva interrogativi sulla continuità dei servizi sanitari nella zona.

Sfrattata. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è stata sfrattata dalla proprietaria dello stabile, per finitalocazione, dall'immobile di via Trapani a Raffadali. Palazzina che ospita la sede del Consultoriofamiliare. L'Asp però non ci sta, ritiene che il contratto di locazione sia. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - La locazione è finita: sfrattato il Consultorio familiare dell'Asp, la questione finisce in tribunale

Su questo argomento da altre fonti

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗Leggi su quotidiano.net

Consultorio Ausl, dal 9 aprile accesso libero anche al mercoledì pomeriggio - Importante novità per lo Spazio Giovani di Piacenza della Casa della Salute e della Comunità di piazzale Milano 2/6 che da mercoledì 9 aprile sarà riaperto ad accesso libero anche il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16, apertura che si affianca a quella del giovedì nella stessa fascia oraria... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Consultorio di Villa San Giovanni, ripartono tutti i servizi: l'annuncio del Comune - "Con grande gioia e orgoglio comunichiamo alla città e a tutti gli utenti che, come preannunciato il 21 marzo da questa Amministrazione, il consultorio familiare ritornerà nei locali di via Belluccio ufficialmente a partire da domani".Così Maria Grazia Melito, assessora alla sanità della... 🔗Leggi su reggiotoday.it

La locazione è finita: sfrattato il Consultorio familiare dell'Asp, la questione finisce in tribunale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo sfratto per finita locazione - Lo sfratto per finita locazione, ai sensi dell'articolo 657 del codice di procedura civile, è intimato dopo la scadenza del contratto. Più nel dettaglio, la procedura inizia con l'intimazione da ... 🔗studiocataldi.it

Sfratti: dopo quanto tempo può intervenire la forza pubblica? - Pillitteri Il quesito di questa settimana riguarda un tema veramente spinoso. Mi scrive una madre single di Milano con un ... 🔗msn.com

Presentato il nuovo bando ‘Morosità incolpevole e sfratti per finita locazione’ - Il bando, presentato questa mattina nella sala Bonaffini del Comune di Mantova, si sviluppa in due misure distinte: una, Fondo per la Morosità Incolpevole, destinata alla concessione di contributi ... 🔗altramantova.it