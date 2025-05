La Libertà Viaccia trionfa in Terza Categoria e vola in Seconda

La Libertà Viaccia scrive la storia nel campionato di Terza Categoria 2024/25, ottenendo la promozione diretta alla Seconda Categoria. Il verdetto finale è arrivato nell'ultimo turno del torneo, con un posticipo decisivo tra Firenze Nord e Atletica Esperia. I ragazzi di mister Sensi hanno festeggiato con un clamoroso 9-0, sottolineando il loro dominio e assicurando un meritato salto di categoria.

La LibertàViaccia vince il campionato di TerzaCategoria 202425, conquistando la promozione diretta alla SecondaCategoria. Questo il verdetto principale emesso dall'ultimo turno del torneo (oggi posticipo del lunedì Firenze Nord – Atletica Esperia con fischio d'inizio programmato per le 21 a Calenzano).Sono comunque gli uomini di mister Sensi a festeggiare: il roboante 9-0 inflitto a La Briglia fanalino di coda (con un Batacchi, fra i protagonisti della cavalcata, in grande spolvero) ha garantito la prima posizione in solitaria con 68 punti ed il conseguente titolo. Perché nel frattempo la Polisportiva Carraia con cui La Libertà formava alla vigilia dell'ultima giornata la coppia di testa non è riuscita a tenere il passo, pareggiando a reti bianche contro Las Vegas. Chiude in Terza posizione il Tobbiana: una doppietta di Cibella ed un acuto di La Mazza hanno certificato il 3-2 esterno sul Prato Nord che regala un biglietto per i playoff.

Campionato di Terza Categoria: scontro al vertice tra Libertà Viaccia e Polisportiva Carraia - La ventisettesima giornata del campionato di Terza Categoria si concluderà con l'ormai tradizionale posticipo che vedrà impegnati l'Atletico Esperia ed il Prato Sport. Ma a calamitare l'attenzione sarà lo scontro al vertice di domenica che inizierà alle 15:30. Partiamo quindi dal "big match" del Ribelli di domani che vedrà sfidarsi le due prime della classe: La Libertà Viaccia riceverà la visita della Polisportiva Carraia per un match che mette in palio per l'eventuale vincitore il primo posto in solitaria.

Campionato Terza Categoria: La Libertà Viaccia mantiene la vetta, Eureka e Tobbiana inseguono - Una giornata anomala, alla luce dei posticipi decisi dalla federazione in segno di rispetto per la scomparsa di papa Francesco. Ma che ha fornito una serie di indizi su cosa aspettarsi in vista del rush finale, a prescindere dai risultati definitivi. Il terzultimo turno del campionato di Terza Categoria è iniziato ieri con le prime quattro gare e si concluderà domani con il posticipo del martedì che vedrà sfidarsi a Seano il Carmignano e l'Atletico Esperia (con fischio d'inizio alle 21).

