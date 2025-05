La Lanciano All Stars Volley under 15 è campione d’Abruzzo e vola alle finali nazionali

La Lanciano All Stars Volley under 15 conquista il titolo di campione d'Abruzzo, scrivendo una pagina storica per la pallavolo della città. La squadra, guidata dai tecnici Roberto Di... e compagni, rappresenterà la regione alle attesissime finali nazionali che si terranno dal 28 maggio al 2 giugno 2025 tra Fondi e Gaeta (Latina).

Risultato storico per la pallavolo lancianese: la formazione under 15 maschile della Lanciano All StarsVolley è campioned'Abruzzo e rappresenterà la regione allefinalinazionali che si svolgeranno dal 28 maggio al 2 giugno 2025 tra Fondi e Gaeta (Latina).Guidati dai tecnici Roberto Di.

La Lanciano All Stars Volley under 15 è campione d'Abruzzo e vola alle finali nazionali - La formazione frentana, guidata dai tecnici Roberto Di Tommaso e Francesca Maio, ha conquistato il titolo contro l'Asd Pallavolo Chieti 1996. Rappresenterà l'Abruzzo alle finali nazionali in programma ...

