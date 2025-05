La guerra non è solo bombe si fa pure con le parole

La guerra si nutre non solo di esplosioni, ma anche di parole cariche di significato. Terminologie come “spopolamento” e “Nakba 2023” riflettono una narrazione che giustifica la devastazione. Attraverso il libro "Lessico della brutalità", Adam Raz e Assaf Bondy svelano come il linguaggio diventi strumento di guerra, plasmando la comprensione della sofferenza e della resistenza di Gaza.

La guerra non si combatte solo con le bombe. Si prepara con le parole. “Spopolamento”, “kill zone”, “Nakba 2023”, “fame”, “migrazione volontaria”, “Amaleciti”. È il lessico con cui, secondo il libro Lessico della brutalità di Adam Raz e Assaf Bondy, Israele racconta la distruzione di Gaza. Il vocabolario militare non descrive: legittima. Svuota di umanità. Così il massacro diventa strategia. La fame, una leva. I morti civili, “nessuno è innocente”. Le parole preparano il crimine, lo giustificano, lo ripetono. E cancellano la storia.Le espressioni usate da ministri, analisti e generali raccontano una brutalità che non ha più bisogno di travestimenti. Il ministro dell’Agricoltura Avi Dichter ha dichiarato in tv: “È la Nakba di Gaza”. Il ministro delle Finanze e leader del Partito Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, parla apertamente di “spopolamento” come obiettivo bellico. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

