La Guerra in Ucraina vicina alla svolta Putin propone negoziati diretti tra Mosca e Kiev Zelensky dice sì ma prima pretende il cessate-il-fuoco

In breve da Zazoom:

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un'inaspettata proposta per avviare negoziati diretti e senza condizioni preliminari con l'Ucraina, in Turchia, nella speranza di porre fine al conflitto in corso. La proposta ha suscitato reazioni miste, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si mostra cauto, mentre l'ex presidente Usa Donald Trump la considera un'opportunità “potenzialmente grandiosa” per raggiungere la pace.

Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto nella notte negoziatidiretti e senza condizioni preliminari in Turchia con l’amministrazione di Kiev al fine di chiudere la Guerra in Ucraina. Un’idea accolta con prudenza dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre secondo il presidente Usa Donald Trump apre a una prospettiva “potenzialmente grandiosa”. “Proponiamo alle autorità di Kiev di riprendere i negoziati, interrotti da loro alla fine del 2022. Riprendere il dialogo diretto, e farlo senza alcuna condizione”, ha detto il capo del Cremlino.E iniziare senza indugio, già giovedì prossimo, 15 maggio, a Istanbul: là dove i colloqui si sono svolti in precedenza e là dove sono stati interrotti” Putin ha poi chiesto esplicitamente il sostegno diplomatico di Ankara: “Vorrei chiedere al presidente turco che conceda la possibilità di tenere questi colloqui in Turchia. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Guerra in Ucraina vicina alla svolta. Putin propone negoziati diretti tra Mosca e Kiev, Zelensky dice sì ma prima pretende il cessate-il-fuoco

