La gravidanza di Giulia De Lellis | emozioni e cambiamenti

L'influencer condivide la sua esperienza di gravidanza e i sogni di maternità. Giulia De Lellis e la dolce attesa: un viaggio emozionante verso la maternità su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La gravidanza di Giulia De Lellis: emozioni e cambiamenti

Giulia De Lellis conferma la gravidanza e taggando Tony Effe svela il sesso del bebè: "Le tue ragazze" - Con una serie di scatti social, condivisi anche dal rapper, la coppia annuncia l'arrivo del loro primo bebè 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

La risposta di Giulia De Lellis alle voci di gravidanza lanciate da Chi. «Non rompete le pal**» – Il video - «Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?». Con queste parole l’influencer Giulia De Lellis, commenta il gossip sulla sua presunta gravidanza, avuta con il compagno e trapper Tony Effe e rilanciata, con tanto di scatti paparazzati, da Chi. De Lellis non chiarisce, giustamente, ma difende a modo suo il suo diritto alla riservatezza. 🔗Leggi su open.online

Giulia De Lellis annuncia la gravidanza: lei svela il sesso del bebè, papà Tony Effe il nome. Le foto - Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la loro prima dolce attesa. Dopo giorni di indiscrezioni e la pubblicazione delle foto che tanto hanno infastidito l'influencer, la coppia ha voluto ufficializzare la gravidanza con due post rivelatori del sesso del bebè e anche del nome scelto... 🔗Leggi su europa.today.it

Giulia De Lellis è a so gravidanza: trà a realità è a strategia mediatica - La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis ha colto di sorpresa i suoi fan e il pubblico in generale. L’influencer, nota per la sua presenza sui social, ha annunciato di aspettare un bambino con ... 🔗notizie.it

Giulia De Lellis, la story sulla prima festa della mamma: «Vedo il mondo con occhi diversi» - Giulia De Lellis festeggia oggi la sua prima Festa della mamma. L'influencer che ha da poco annunciato di aspettare una bambina dal suo compagno, il cantante Tony Effe, ha condiviso una story ... 🔗msn.com

Giulia De Lellis: «Essere mamma è il viaggio più intenso e meraviglioso che ci sia. Un dono incredibile» - «Inizio a vedere il mondo con occhi diversi», con queste parole Giulia De Lellis racconta la sua gravidanza, arrivata al primo trimestre. In occasione della Festa della mamma, ... 🔗msn.com