La Flamme | tutto quello che c’è da sapere sulle serie-parodia di The Bachelor

Scopri la nostra guida alla sitcom francese che ironizza sui dating show, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity dal 12 maggio. Oltre alle rivelazioni draganti di UnReal, questa serie offre una satira divertente sul fenomeno dei reality e delle app di incontri, svelando il lato comico di un intrattenimento ormai onnipresente. Preparati a esplorare il dietro le quinte del piccolo schermo con un tocco di leggerezza e intelligenza.

La nostra guida alla sitcom francese che prende di mira i dating show, disponibile interamente e gratuitamente su Mediaset Infinity dal 12 maggio. Non esiste solo il marcio dietro le quinte dei reality show come quello sbugiardato da UnReal qualche anno fa, ma anche lo scherzare sul proliferare di quel tipo di intrattenimento in tv così come tra le app di incontri. Il dietro le quinte del piccolo e grande schermo (at)tira sempre: i francesi lo hanno dimostrato bene con show meta-televisivi di successo come Chiami il mio agente!" e ora lo rifanno con La Flamme, che arriva dal 12 maggio disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity. Ci sono vari motivi per vedere la nuova sitcom e qui vi raccontiamo tuttoquello che c'è . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Flamme: tutto quello che c’è da sapere sulle serie-parodia di The Bachelor

