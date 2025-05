La Fiorentina finisce ko a Venezia | più difficile la corsa per l’Europa

La Fiorentina subisce una cocente sconfitta a Venezia, complicando ulteriormente la sua corsa per l'Europa. Nonostante gli sforzi, la squadra di Italiano si deve arrendere al 2-1 finale, lasciando i tifosi delusi e con molte interrogativi su un finale di stagione sempre più difficile.

Venezia – Fiorentina 2-1Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes; Candé; Zerbin (82? Zampano), Busio, Nicolussi Caviglia, Perez (78? Doumbia), Ellertsson; Oristanio (82? Conde, 91? Haps); Yeboah (78? Maric). A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Carboni, Fila, Gytkjaer, Laida, Marcandalli, Sverko. Allenatore: Di Francesco.Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic (79? Colpani), Marì, Ranieri; Dodo, Richardson (63? Folorunsho), Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour (63? Adli), Beltran. A disposizione: Martinelli, Terracciano, Caprini, Comuzzo, Moreno, Rubino. Allenatore: Palladino.ARBITRO: Marchetti di Ostia LidoRETI: 60? Candè, 68? Oristanio, 77? MandragoraNOTE: Ammoniti Busio, Folorunsho, Dodò, Beltran, RanieriVenezia – La Fiorentina conferma di soffrire le gare con le ‘piccole’ e perde la gara contro un Venezia che momentaneamente esce dalla zona retrocessione rendendo vano il ritorno alla vittoria dell’Empoli di D’Aversa. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

