La Fiera punta a migliorare la logistica in vista del Ttg torna il volo aereo Rimini-Roma

Un nuovo scenario si apre nel mondo del turismo e dell’ospitalità. Dal 8 al 10 ottobre 2025, Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality Community, organizzate da Italian Exhibition Group, torneranno alla Fiera di Rimini. Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per esplorare tendenze, idee innovative e strategie che plasmano il futuro del settore, riunendo professionisti e appassionati in un ambiente stimolante e interattivo.

Un nuovo scenario si apre sull'orizzonte del turismo e dell'ospitalità. Dall'8 al 10 ottobre 2025, Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality Community, organizzate da Italian Exhibition Group, tornano protagoniste alla Fiera di Rimini, pronte a riunire l'intero ecosistema turistico e.

