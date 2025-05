La fibromialgia colpisce soprattutto le donne e incide profondamente sulla loro qualità della vita In occasione della Giornata mondiale le iniziative in Italia per sensibilizzare la popolazione

La fibromialgia è una sindrome complessa e debilitante che colpisce una significativa porzione della popolazione, in particolare donne tra i 40 e i 60 anni. In Italia, quasi 2 milioni di persone convivono con questa malattia cronica, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1992. Tuttavia, nonostante la sua diffusione, la fibromialgia rimane spesso poco compresa e sottovalutata nel contesto medico e sociale.

La fibromialgia è una malattia cronica che, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, riguarda tra il 2 e l’8% dellapopolazione. Ben il 90% delle persone colpite sono donne, con un picco tra i 40 e i 60 anni di età. In Italia sono quasi 2 milioni. Nonostante però riguardi un elevato numero di pazienti e che l’Organizzazione mondialedella Sanità l’abbia riconosciuta già nel 1992, in Italia manca ancora una Legge nazionale che ne certifichi il pieno status e la includa tra le malattie riconosciute dallo Stato. In occasionedellaGiornatamondialedellafibromialgia che si celebra il 12 maggio, scopriamo cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare. «Credeteci, noi pazienti con fibromialgia soffriamo per davvero» X Leggi anche › fibromialgia: cosa chiedono a gran voce i pazienti e le associazioni Sciopero della fame per il riconoscimento nei LEAProprio in occasionedellaGiornatamondiale, l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF ODV) rinnova il suo appello alle istituzioni per il riconoscimento ufficiale dellafibromialgia come malattia invalidante e per il suo inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La fibromialgia colpisce soprattutto le donne e incide profondamente sulla loro qualità della vita. In occasione della Giornata mondiale, le iniziative in Italia per sensibilizzare la popolazione

