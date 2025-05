La Feldi Eboli travolge la Roma e blinda la seconda piazza

La Feldi Eboli conquista con autorità il secondo posto in campionato, superando l’AS Roma con un netto 5-2 al Palasele. Dopo un primo tempo dominato, in cui si porta sul 3-0, gli uomini di mister Antonelli devono fronteggiare una reazione degli avversari, ma chiudono i conti grazie a una doppietta nel finale di Selucio e Liberti. Una vittoria che vale doppio per la squadra campana.

Tempo di lettura: 3 minutiLa FeldiEboli mette in ghiaccio il secondo posto in campionato con una grande prestazione contro l’AS Roma battuta per 5-2 al Palasele. Gli uomini di mister Antonelli dominano il primo tempo chiudendo sul 3-0 per poi subire la rimonta giallorossa e chiudere la gara definitivamente nel finale con l’uno due di Selucio e Liberti.TRIS – Calcio d’inizio e le volpi centrano subito il palo con Venancio, non si fa attendere la risposta della Roma che ci prova con Fortino ma Dalcin con l’aiuto del palo salva i rossoblù. Caponigro sfiora il vantaggio, poi è Dalcin a doversi ancora superare sul capocannoniere del campionato. Feldi che carica a testa bassa con i tentativi di Salas prima e poi Selucio che centra il secondo palo della serata per gli Ebolitani. Poco dopo la metà del primo tempo i ragazzi di Antonelli trovano il vantaggio con un perfetto schema su calcio di punizione che libera la tiro Liberti che non sbaglia. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Feldi Eboli travolge la Roma e blinda la seconda piazza

Calcio a 5, Serie A: Feldi Eboli in trasferta a Cosenza prima della Final Eight di Coppa Italia - Tempo di lettura: 2 minutiTorna a rotolare la sfera sui parquet della Serie A, con il campionato che ci darà un breve assaggio con la 22^ giornata per poi lasciare spazio alle Final Eight di Coppa Italia.Prima di concentrarsi sulla possibilità di alzare il primo trofeo stagionale e la sfida contro L84, la Feldi Eboli è attesa domani dall’impegnativa trasferta sul campo del Pirossigeno Cosenza, formazione in piena lotta per la salvezza e affamata di punti vitali. 🔗Leggi su anteprima24.it

Calcio a 5: Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli proseguono la lotta in vetta - Un turno che regala emozioni e gol e ridisegna la classifica, ma non di molto, almeno nella zona alta. La 25esima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio.In vetta prosegue la corsa a tre fra Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli: siciliani vittoriosi 5-3 col Petrarca, formazioni campane affermatesi rispettivamente contro la Fortitudo Pomezia (4-3), i salernitani, e la Roma (2-1), i partenopei. 🔗Leggi su oasport.it

Calcio a 5, Serie A: ritorna al successo la Feldi Eboli, tris alla Came Treviso - Tempo di lettura: 3 minutiLa Feldi Eboli torna alla vittoria e lo fa in una serata che regala alle volpi ebolitane tante note positive. Il 3-1 sulla Came Treviso è frutto di una grande prova di squadra e di una gara quasi mai in discussione. Tante le gioie al Palasele, non solo per la ritrovata vittoria dopo il ko di Manfredonia, ma anche per il ritorno al gol di Barra e soprattutto per l’esordio stagionale dal primo minuto di Generoso Di Stanio. 🔗Leggi su anteprima24.it

La Feldi Eboli travolge la Roma e blinda la seconda piazza

