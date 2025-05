La favola di Sulemana! Entra segna e stende la Roma | l’Atalanta è in Champions League

Bergamo celebra un trionfo memorabile: l’Atalanta conquista la Champions League per la quinta volta sotto la guida di Gasperini. Questo successo si tinge di sorpresa, con un colpo inaspettato che pone fine alla striscia di imbattibilità della Roma, rimasta forte per ben 19 partite. Una vittoria che segna un nuovo capitolo per la Dea.

Bergamo. Per la quinta volta nell’era Gasperini in nove stagioni, l’Atalanta cEntra la qualificazione alla ChampionsLeague. Nessuna però era mai stata sorprendente come questa, perché il gol che porta la Dea matematicamente al terzo posto contro la Roma, una squadra che non perdeva da 19 partite di campionato, un girone intero, lo segna il meno atteso di tutti.Ibrahim Sulemana, classe 2003, nato il 22 maggio – giorno del trionfo di Dublino – e anche per questo motivo inevitabilmente uomo del destino nerazzurro, ha giocato 7 partite di cui 6 in campionato e soltanto una per oltre 20 minuti, contro il Cagliari, la sua ex squadra, dove è cresciuto proprio con Claudio Ranieri. Entra, segna, esulta. E porta i nerazzurri a vivere ancora notti europee da sogno. Come la sua.Il caloroso saluto iniziale tra Ranieri e Gasp – particolarmente tenuto d’occhio per ovvi motivi – anticipa il fischio d’inizio. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La favola di Sulemana! Entra, segna e stende la Roma: l’Atalanta è in Champions League

Approfondimenti da altre fonti

La favola di Sulemana! Entra, segna e stende la Roma: l’Atalanta è in Champions League; SERIE A - Cagliari-Hellas Verona 1-1, Bonazzoli lancia gli scaligeri, Sulemana la pareggia. Lotta salvezza apertissima. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Notizie recenti da Zazoom

Timori di una Terza guerra mondiale in Europa entro dieci anni: la Russia vista come minaccia principale

Una crescente preoccupazione per l’eventualità di una Terza guerra mondiale emerge da un sondaggio condotto da YouGov in cinque Paesi europei — Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito — secondo cui tra il 41% e il 55% degli intervistati ritiene probabile un conflitto globale entro i prossimi 5 o 10 anni.

Chiara Ferragni festeggia 38 anni ad Abu Dhabi: Quest'anno è tutto diverso

Chiara Ferragni compie oggi 7 maggio 38 anni e ha deciso di vivere questa giornata in modo insolito, lontano da casa e dalla famiglia.

Trump promette un annuncio clamoroso su Truth durante il viaggio in Medio Oriente

Donald Trump continua ad attirare l’attenzione globale con l’annuncio di un messaggio definito "tra i più importanti e di impatto" che, secondo quanto anticipato dallo stesso ex presidente degli Stati Uniti, verrà pubblicato nelle prossime ore su Truth Social.