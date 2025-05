La favola di Bondioli Caniato! Eliminano Bolelli Vavassori dopo il cammino dalle Pre-qualificazioni!

La favola di Bondioli e Caniato si scrive agli Internazionali d’Italia 2025: la giovane coppia azzurra, formata dai talentuosi classe 2005, supera clamorosamente Bolelli e Vavassori dopo aver trionfato nelle prequalificazioni. Grazie a una wild card, questi promettenti giocatori fanno il loro esordio nel tabellone principale con un'ottima performance.

La coppia formata dai classe 2005 Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato centra l’impresa agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: gli azzurri, che avevano ricevuto una wild card per il tabellone di doppio maschile dopo aver vinto le prequalificazioni, all’esordio in main draw Eliminano nel derby italiano la coppia numero 5 del seeding, composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sconfitti dopo due ore esatte di dura battaglia con lo score di 7-6 (5) 6-7 (10) 10-8, ed agli ottavi affronteranno i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul.Nel primo set il game d’apertura si risolve al deciding point e sono Bondioli e Caniato a salvare il turno in battuta. Per il resto del parziale, invece, i servizi sono dominanti e non si arriva più sul 40-40, con il set che scivola rapidamente verso l’epilogo al tiebreak. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La favola di Bondioli/Caniato! Eliminano Bolelli/Vavassori dopo il cammino dalle Pre-qualificazioni!

