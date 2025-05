La fatica del giovane fan è stata ripagata Il cantautore toscano ha ascoltato la sua storia

passione per la musica. Questo incontro fortuito ha reso magico il giorno del giovane fan, sottolineando il legame unico tra artisti e sostenitori. La storia di questa attesa rappresenta l'intensità delle emozioni che l'Eurovision riesce a suscitare, unendo persone provenienti da ogni parte d'Europa in un abbraccio di note e sensibilità.

Fuori dai cancelli delle prove dell’Eurovision Song Contest a Basilea, un giovane fan ha dimostrato una dedizione rara. Ha aspettato sei ore nella speranza di vedere Lucio Corsi, il cantautoretoscano che rappresenterà l’Italia con il brano Volevo essere un duro. La pazienza è stata premiata: all’uscita, Lucio si è fermato, lo ha salutato con affetto e si è preso del tempo per ascoltare la sua storia. Il ragazzo gli ha raccontato: «Sono toscano, ma vivo qui a Basilea». Un momento semplice ma ricco di emozione, suggellato da un autografo e da una foto ricordo. La scena, ripresa in un video diffuso sui social da Sugar Music, ha raccolto immediatamente centinaia di commenti e condivisioni. Lucio Corsi: il folletto italiano del glam rock guarda le foto Lucio Corsi e la sua visione musicaleClasse 1993, nato a Grosseto e cresciuto nella Maremma, Lucio Corsi porta a Basilea un approccio tutto suo alla musica e alla vita. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La fatica del giovane fan è stata ripagata. Il cantautore toscano ha ascoltato la sua storia.

