La divisione Gaming di Warner Bros ha ottenuto risultati disastrosi nell’ultimo trimestre

La divisione gaming di Warner Bros. ha registrato risultati allarmanti nell'ultimo trimestre, con un crollo del 48% nei ricavi. Il rapporto finanziario, relativo al periodo conclusosi il 31 marzo 2025, attribuisce gran parte delle colpe all’ambizioso ma deludente "Suicide Squad: Kill the Justice League". Una situazione preoccupante per uno dei nomi più noti nel settore videoludico.

WarnerBros. ha appena pubblicato l’ultimo rapporto finanziario e i dati sono impietosi: la sua divisione videoludica ha subito un tracollo del 48% nei ricavi trimestrali, nel periodo conclusosi il 31 marzo 2025. Il colpevole principale? Suicide Squad: Kill the Justice League, l’ambizioso (e fallimentare) gioco live service di Rocksteady, che non solo non ha centrato l’obiettivo, ma ha letteralmente affossato i conti del settore Gaming.Nonostante le buone performance continuative di Mortal Kombat 1 e del campione di vendite Hogwarts Legacy, questi titoli non sono riusciti a compensare il buco finanziario lasciato dal progetto dedicato alla Suicide Squad. Mentre il segmento videoludico ha incassato 2,3 miliardi di dollari (con un calo annuo del 16%), i ricavi complessivi della compagnia sono stati 9 miliardi, con un -9% su base annua. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - La divisione Gaming di Warner Bros. ha ottenuto risultati disastrosi nell’ultimo trimestre

