La diplomazia si rimette in moto quale Russia aspettarsi adesso? L’analisi di Terzi

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un incontro diretto con Putin in Turchia giovedì, rispondendo all'improvvisa proposta del leader russo per negoziati a Istanbul dal 15 maggio. Accettando l'invito di Trump, Zelensky cerca di comprendere le reali intenzioni russe. Questo summit potrebbe rappresentare una svolta significativa nelle relazioni tra Mosca e Kyiv, potenzialmente aprendo la strada a nuove opportunità di dialogo e risoluzione del conflitto.

“Aspetterò Putin in Turchia giovedì, personalmente”, questo l’annuncio del presidente Zelensky in risposta alla proposta a sorpresa del presidente russo per trattative dirette a Istanbul tra Mosca e Kyiv dal 15 maggio. Il presidente Zelensky ha accettato l’invito del presidente Trump di andare a scoprire quali siano le carte della Russia. L’incontro potrebbe davvero esser l’inizio di un cambio di passo nelle dinamiche della guerra in Ucraina, da più di tre anni in corso. L’obiettivo occidentale è che si intraprenda la direzione di un negoziato e che concretamente si realizzi una pace giusta e duratura per il popolo ucraino.Pochi giorni fa alla riunione dei volenterosi, la presidente Meloni ha ribadito l’urgenza di raggiungere un “cessate il fuoco totale e incondizionato”. I leader europei insieme a Zelensky e agli Stati Uniti, hanno chiesto alla Russia di accettare una tregua di 30 giorni completa e senza condizioni per lasciare spazio ai colloqui di pace. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La diplomazia si rimette in moto, quale Russia aspettarsi adesso? L’analisi di Terzi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Cremlino: oggi l'inviato Usa Witkoff incontra Putin | Zelensky: "Russia continua attacchi e ignora diplomazia" - Mosca: "Scontro diretto se truppe europee nel Paese". Zelensky: "Almeno 155 cinesi combattono per il Cremlino". Pechino smentisce 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" - Il Cremlino: "L'incontro tra Witkoff e Putin per normalizzare le relazioni, non ci aspettiamo una svolta" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Zelensky commenta l'incontro Usa-Russia: diplomazia in azione - Ieri c'è stato un incontro con il team statunitense. Oggi, i rappresentanti statunitensi hanno parlato con il 'team di guerra', ovvero con i rappresentanti della Russia. Dopo di che, si è svolto un altro incontro tra i team ucraino e americano. Mi aspetto presto un nuovo rapporto". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la fine dei colloqui tra Usa e Russia e Riad. "Oggi abbiamo tenuto degli incontri incentrati sugli sforzi diplomatici. 🔗Leggi su quotidiano.net

Ucraina: si rimette in moto la diplomazia. Allarme grano: rischia di marcire; Ucraina, Putin: la consegna di missili a lungo raggio a Kiev estenderà il conflitto; Ucraina, Zelensky al fronte: Libereremo le città occupate; 'Food security': minacciati da alimenti contaminati i Paesi a basso reddito. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al fronte in moto, la strategia russa delle due ruote per eludere i droni di Kiev - Le “squadre d'assalto motorizzate”, come vengono chiamate, consentono maggiore mobilità, autonomia e capacità di penetrare rapidamente le posizioni nemiche ... 🔗repubblica.it

Per la diplomazia russa è importante capire quanto sia fattibile il piano di Trump - Per la diplomazia russa è importante capire quanto sia fattibile il piano di Trump per raggiungere la pace in Ucraina, quando l’Occidente è così profondamente diviso sulle questioni di sicurezza. 🔗adhocnews.it

Diplomazia in bilico: Trump apre a un possibile accordo tra Ucraina e Russia - Negli ultimi giorni, il conflitto tra Ucraina e Russia ha vissuto una fase di apparente stallo ... Un equilibrio fragile tra diplomazia e conflitto In questo scenario, la diplomazia internazionale si ... 🔗sbircialanotizia.it