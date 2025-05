La cultura del soccorso In ricordo di Roberto

...affermato come un importante evento sportivo, ma ha anche saputo unire la comunità di Montecatini, promuovendo valori di solidarietà e amicizia. Ogni anno, famiglie e giocatori si ritrovano per celebrare la vita e l'eredità di Roberto, creando un'atmosfera di festa che va oltre il semplice gioco, trasformando il torneo in un momento di ricordo e gioia condivisa.

MONTECATINI Diventano ogni anno sempre di più e sempre più significative le iniziative dell’associazione Ridi Robbe Aps, costituita in memoria di Roberto Fera, giovane montecatinese scomparso prematuramente nell’agosto del 2017. L’omonimo torneo di basket 3 contro 3 ’Ridi Robbe’ che ogni estate si svolge nel playground esterno al PalaVinci, intitolato alla memoria di Roberto, non solo si è trasformato negli anni in un appuntamento cult per gli sportivi di Montecatini e dintorni ma è diventato di fatto un volano per altri progetti legati alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura del soccorso in caso di emergenze di tipo cardiaco, specialmente in ambito sportivo.E quello che si è concretizzato i al PalaVinci, con la donazione al Comune di Montecatini Terme consegnata al sindaco Claudio Del Rosso di un defibrillatore con teca protettiva, è decisamente uno dei più importanti: "Questa donazione e più in generale questo evento nascono grazie alla destinazione dei proventi dell’edizione 2024 del torneo ’Ridi Robbe’ e si inseriscono in un ’fil rouge’ che collega l’attività cestistica di mio fratello con tutto quello che riguarda la prevenzione e il primo soccorso nell’ambito della Valdinievole, ovvero il territorio verso cui destiniamo esclusivamente i nostri proventi – spiega Domenico Fera, fratello di Roberto – Il defibrillatore verrà istallato all’esterno del PalaVinci, proprio nel campetto che prende il suo nome". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cultura del soccorso. In ricordo di Roberto

