La crisi dell’economia cinese Un dragone assediato da Trump e dai debiti

Nel dialogo tra il duca di She e il Maestro Kong, emerge un principio fondamentale della politica: l'importanza di costruire relazioni solide sia con i vicini che con i lontani. Queste parole invitano a riflettere sulla capacità di attrarre e mantenere il consenso attraverso un governo saggio e inclusivo, elementi essenziali per una leadership efficace.

Quando il duca di She gli domandò del governo, il Maestro Kong disse: la politica sta nell'attrarre i lontani e avere il consenso dei vicini". Xi.

