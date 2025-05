la corona della europa league potrebbe essere il punto di svolta di spurs dice postecoglou

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Ange Postecoglou crede che vincere l’EuropaLeaguepotrebbe dimostrare una svolta per il Tottenham, che è senza argenteria da 17 anni.Spurs affronta il Manchester United a Bilbao il 21 maggio, con le due squadre della Premier League che combattono nella finale di EuropaLeague per un successo che si assicurerebbe la qualifica per la Champions Leaguedella prossima stagione.Entrambe le squadre hanno lottato in azione nazionale in questa campagna, con Spurs un umile 17 ° dopo il retro per 2-0 di domenica a Crystal Palace a casa, grazie a un tutore Eberechi Eze.Quella sconfitta è stata la 24a di Spurs in tutte le competizioni, perdendo solo più partite in una sola stagione nella loro storia nel 1991-92 (25 sconfitte).Tuttavia, gli Spurs hanno ancora la possibilità di salvare una stagione dolorosa e Postecoglou crede che il successo europeo possa ispirare una svolta dall’alto verso il basso al club. 🔗Leggi su Justcalcio.com

