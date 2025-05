La Corea del Sud restituisce al Giappone una statua buddista rubata nel 2012

La Corea del Sud ha ufficialmente restituito al Giappone una preziosa statua buddista del XIV secolo, rubata nel 2012 dal tempio Kannonji di Tsushima. Durante una cerimonia solenne, la statua in bronzo dorato del Bodhisattva è stata riconsegnata ai rappresentanti del tempio, chiudendo così una controversia legale tra il Kannonji e il sudcoreano Buseoksa, coinvolti nel dibattito sulla legittima proprietà dell'opera.

La Corea del Sud ha restituito al Giappone una statuabuddista del XIV secolo rubata dal tempio Kannonji, sull’isola Giapponese di Tsushima, nel 2012. La statua in bronzo dorato del Bodhisattva è stata consegnata ai rappresentanti del tempio durante una cerimonia solenne.La statua del Bodhisattva era al centro di una disputa legale tra il tempio Kannonji e quello sudCoreano Buseoksa, che ne rivendicava la proprietà. Nel 2023 la Corte Suprema della Corea del Sud si è pronunciata a favore del tempio Giapponese, ordinando di restituire la statua. Dopo il completamento delle procedure di restituzione, la statua è stata concessa in prestito per 100 giorni al tempio Buseoksa per una mostra d’addio. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Corea del Sud restituisce al Giappone una statua buddista rubata nel 2012

