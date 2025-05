La coppia si mostra divertita nelle foto dell' evento ma il linguaggio del corpo di Harry non convince

Una date night da fan sfegatati. Venerdì 9 maggio 2025, Harry e Meghan sono stati avvistati al SoFi Stadium di Los Angeles per il Cowboy Carter Tour di Beyoncé. Non è la prima volta che la coppia assiste a un concerto della Queen Bee: erano già presenti al Renaissance Tour del 2023, sempre nello stesso stadio. Anche questa volta, i Sussex hanno mostrato entusiasmo e affetto, lasciandosi andare a balli, abbracci e sorrisi. Meghan ha condiviso alcuni scatti su Instagram, definendo la serata una «date night divertente» e ringraziando Beyoncé e il suo team. Un dettaglio ha fatto intenerire tutti: Harry indossava un cappello da cowboy con l'orlo interno ricamato con i nomi dei figli, Archie e Lilibet, e la scritta "My Love", dedicata a Meghan. La villa di Harry e Meghan Markle a Montecito guarda le foto Look country-chic e linguaggio d'amore (e del corpo)Abiti perfettamente in tema con la serata country-pop: Meghan in blu royal con un abito Carolina Herrera, Harry in jeans e t-shirt nera con camicia grigia e cappello verde.

