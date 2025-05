La cittadella della musica cresce | Lombacca cantiere a pieno ritmo

In breve da Zazoom:

La Spezia si appresta a vedere nascere il nuovo conservatorio

La Spezia, 12 maggio 2025 – Il nuovo conservatorio ’Puccini’ continua a prendere forma. Procedono i lavori che daranno alla città – e non solo – un rinnovato e arricchito polo dellamusica, fra la doppia sede di villa Marmori e dell’ex Don Rubino su via XX Settembre e quella nuova della Foce, che entro l’autunno del 2026 saranno pronte per il taglio del nastro. A illustrare al nostro giornale l’andamento degli interventi è il direttore Giuseppe Bruno. “Alla Lombacca (il sito sulle colline che dà il benvenuto con l’ex casa cantoniera, ndr.) tutto procede. La ditta di Torino che sta facendo i lavori, in parallelo con quella di Andria ora operativa alla Don Rubino, dopo aver vinto l’appalto è a pieni giri. Sono state fatte tutte le demolizioni, i rinforzi nella parte auditorium e foresteria, partendo dal tetto e avanzando nella parte muraria. 🔗Leggi su Lanazione.it