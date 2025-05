La città italiana dove si dorme peggio? In Lombardia Ecco di quale si tratta e perché

Un recente studio del servizio di psicologia online Unobravo ha svelato che il 72,3% degli italiani è insoddisfatto della qualità o della durata del sonno. Ma quali città si distinguono per un riposo di qualità? Nel panorama italiano, Perugia emerge come la migliore per dormire bene, sollevando interrogativi su come migliorare il sonno per chi vive nelle altre città. Scopriamo insieme i risultati e alcuni suggerimenti utili.

Un nuovo studio, condotto dal servizio di psicologia online Unobravo, rivela che ben 7 italiani su 10 (72,3%) sono insoddisfatti della qualità o della durata del loro sonno. Ma quali sono le migliori e le peggiori città italiane per un sonno di qualità? E con così tante persone che faticano a riposare bene, cosa si può fare?Perugia è la migliore cittàitaliana per dormire bene, con il punteggio più alto per la qualità dell'aria (78 su 100) mentre Brescia è la peggiore con un punteggio sulla qualità dell'aria piuttosto basso (21 su 100) e solo il 34% di spazi verdi in città.Perugia si classifica come la migliore città per dormire, vantando il punteggio più alto per la qualità dell'aria di 78 su 100 (insieme a Rimini) e un punteggio piuttosto basso per l'inquinamento acustico e luminoso (38,3 su 100). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La città italiana dove si dorme peggio? In Lombardia. Ecco di quale si tratta e perché

