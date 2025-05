La città cerca l’erede di Zacchetti Dem e sinistra marciano spaccati

In breve da Zazoom:

Cernusco sul Naviglio si prepara alle elezioni con quattro candidati che rappresentano diverse visioni politiche. Il preside Claudio Mereghetti guida il centrodestra, mentre il campo progressista si presenta con Paola Colombo, Danilo Radaelli e Valentina Tedesco, ciascuno con le proprie proposte e ideali. Una competizione che promette di animare il dibattito politico nella storica cittadina milanese.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Milano) Quattro candidati a Cernusco sul Naviglio, uno per il centrodestra, il preside Claudio Mereghetti, e tre nel campo progressista: Paola Colombo, erede della giunta a trazione Pd alla guida del Comune del Milanese da quattro mandati, Danilo Radaelli alla testa di "Vivere Cernusco" e "Adesso", e Valentina Tedesco con "La città in Comune", "sinistra per Cernusco" e l’appoggio dei 5 Stelle. Un quadro frammentato che potrebbe ricomporsi nel ballottaggio. Gli elettori dovranno scegliere l’erede di Ermanno Zacchetti, il primo cittadino dem scomparso a soli 52 anni dopo un tumore nel luglio scorso. La malattia del sindaco e il suo epilogo hanno interrotto la consiliatura in anticipo. Un’occasione per i conservatori che puntano alla successione e a "restituire alla città il ruolo che merita anche nel territorio". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La città cerca l’erede di Zacchetti. Dem e sinistra marciano spaccati

