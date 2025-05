La ciocca di capelli i tatuaggi il tuffo nel vuoto al Duomo | la storia Emanuele De Maria detenuto modello che ha ucciso due donne

In breve da Zazoom:

Alle 13 e 42 di domenica 11 maggio Emanuele De Maria , munito di regolare biglietto, arriva fino alla terrazza del Dumo di Milano. È in fuga da 30 ore. Ha accoltellato un collega di lavoro, il barista egiziano Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, all’hotel Berna di via Napo Torriani, davanti alla Gintoneria in zona Stazione Centrale. Nelle tasche ha la foto della collega Chamila Wijesuriya Arachchilage Dona e una bustina con una ciocca di capelli . Alle 15 la polizia troverà il corpo di lei nel parco Nord di Cinisello Balsamo con le mani incrociate sul petto. De Maria invece si butta di sotto e muore. Polizia e 118 intervengono alle 13,53. Privo di documenti, viene riconosciuto dai tatuaggi sul suo corpo.La storia di un detenuto modello Finisce così la storia di un detenuto modello . De Maria lavorava all’hotel Berna da fine 2023. 🔗 Leggi su Open.online

