La chiesa di San Giusto in Piazzanese, tra le più antiche di Prato, vanta origini risalenti almeno all'VIII secolo. Come spiega Don Helmut, la sua attuale struttura, frutto di un intervento settecentesco, si distingue per una facciata caratterizzata da un ampio porticato e interni elaborati, che rivestono la medievale Pieve di San Giusto, offrendo un affascinante connubio di storia e architettura.

La chiesa di San Giusto in Piazzanese è una delle più antiche di Prato. "Si hanno le tracce storiche della Pieve di San Giusto – spiega Don Helmut (foto)– già nel VIII secolo. Anche se la struttura odierna non ha nulla di quella originale, l’intervento settecentesco caratterizza la facciata, con ampio porticato (1740 circa), e gli interni (1730-1745), rivestendo la struttura medievale a tre navate, all’interno della Pieve si respira ancora il clima di quiete e di spiritualità. Le mura, ’inzuppate’ di preghiere che la gente, lungo i secoli, ha elevato al cielo per lodare, ringraziare, e supplicare Dio, ci avvolgono in un contesto di mistero e del sacro. Il campanile medievale fa da punto di riferimento per chi desidera visitare la Pieve. Siamo orgogliosi di alcuni tesori artistici presenti all’interno della chiesa, come il affresco della Crocifissione, opera di Arrigo di Niccolò o il Fonte Battesimale, in maiolica robbiana, di Benedetto Buglioni del 1510. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La chiesa millenaria. Tra spiritualità e arte. Uno scrigno pregiato

