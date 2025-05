La cerimonia L’eredità di Giannni Mussi

Una cerimonia toccante si è svolta a Massa per onorare il Maresciallo Gianni Mussi, Medaglia d’Oro al Valor Civile e vittima del terrorismo. A distanza di quasi cinquant'anni dalla tragica “Strage di Querceta”, la commemorazione ha avuto luogo in via Prado, nella piazza a lui dedicata, grazie all’organizzazione dell’Associazione della Polizia di Stato, per mantenere viva la memoria di un eroe della nostra comunità.

MASSAUna cerimonia per non dimenticare e ricordare un importante elemento della nostra città. Nei giorni scorsi, a Massa, in via Prado, Ssi è svolta la commemorazione del Maresciallo Gianni Mussi, Medaglia d’Oro al Valor Civile e vittima del terrorismo, ucciso nel 1975 durante la cosiddetta “Strage di Querceta”. Nella piazza a lui intitolata, organizzata dall’ Associazione della Polizia di Stato, Sezione ’Gianni Mussi’, la manifestazione ha visto la presenza delle massime autorità provinciali e numerose scuole e ha registrato il suo punto di massima emotività durante l’ intervento della moglie, Giuseppina Baldini, che perse il marito quando era incinta del del secondo figlio. Alla cerimoonia erano presenti i due figli Antonio e Gianni. Il presidente Anps, Antonino Bruno oltre ad un cenno sul tragico evento ha voluto sottolineare i sentimenti di abnegazione, spirito di servizio e colleganza incarnati da Gianni Mussi che, in ferie, chiedeva al suo comando di sospenderle per poter supportare i colleghi che giornalmente lo affiancavano nella delicata operazione di Polizia Giudiziaria. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cerimonia L’eredità di Giannni Mussi

