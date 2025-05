La centenaria banda di Montefelcino a Roma per papa Leone XIV

In breve da Zazoom:

Nel weekend, Roma ha accolto il Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare, un evento straordinario che ha visto sfilare lungo via della Conciliazione decine di fanfare provenienti da 90 Paesi. Culminato in piazza San Pietro con il Regina coeli recitato da Papa Leone XIV, l'evento ha visto la partecipazione della banda cittadina di Montefelcino, guidata dal sindaco Maurizio Marotesi, protagonista di un'estate memorabile.

Sabato e domenica a Roma si è svolto il Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare. Per via della Conciliazione hanno sfilato decine di fanfare in rappresentanza di 90 Paesi, poi riunite in piazza San Pietro per il Regina coeli di papaLeone XIV. Di queste delegazioni, col sindaco Maurizio Marotesi in testa, ha fatto parte anche la banda cittadina di Montefelcino, che la scorsa estate ha festeggiato i 110 anni di vita. Correva infatti l’anno 1914 allorché a Montemontanaro fu costituita una banda musicale per iniziativa del parroco di allora, don Giuseppe Rossi, e di Giuseppina Bartoli, maestra elementare. Nell’anno 111 dalla fondazione, la sua eredità è nelle mani del maestro Sauro Piersanti. Così il sindaco Marotesi commenta l’esperienza Romana: "Per Montefelcino ma soprattutto per la banda musicale cittadina è stato un grande evento bandistico e un’esperienza emozionante, sia per la possibilità di esibirsi a San Pietro di fronte al nuovo pontefice sia perché eravamo l’unico corpo bandistico della provincia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La centenaria banda di Montefelcino a Roma per papa Leone XIV

Su questo argomento da altre fonti

Roma, banda del buco rapina una banca. Posti di blocco per stanare i banditi - Con un foro nel pavimento sono entrati nella filiale della Banca del Credito Cooperativo e, armati di pistola, hanno minacciato i presenti e si sono fatti consegnare il denaro nella cassaforte. Un colpo da film quello messo a segno dalla banda del buco. Almeno due i banditi in fuga, ma non è... 🔗Leggi su romatoday.it

"Portami un litro di latte". Il linguaggio in codice della banda che inondava di droga Roma nord - Blitz alle prime ore del 23 febbraio da parte di carabinieri, sgominata una banda dedita al traffico di droga nell'area di Roma nord. Tre arresti per traffico di drogaSono finite in manette tre persone, fermate dai carabinieri della compagnia di Roma Cassia insieme al personale dei... 🔗Leggi su romatoday.it

Roma, furto da 30mila euro: arrestata banda di georgiani - Un bottino frutto di un raid avvenuto nella zona di Testaccio. A entrare in azione tre georgiani, rispettivamente di 33, 41 e 48 anni, con precedenti 🔗Leggi su imolaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

La centenaria banda di Montefelcino a Roma per papa Leone XIV. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La centenaria banda di Montefelcino a Roma per papa Leone XIV - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com