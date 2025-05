La celebrazione dei giocatori del Barcellona che cantano Real Madrid Qui No Boti

In breve da Zazoom:

Cari lettori di JustCalcio.com, un'importante vittoria si è consumata a Montjüic, dove il Barcellona ha battuto il Real Madrid con un emozionante 4-3. Questo successo non rappresenta solo tre punti, ma anche un passo cruciale verso la conquista virtuale della Liga. Scoprite con noi l'importanza di questo classico e le sue ripercussioni sul campionato!

2025-05-11 23:50:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:IL Victory di Barcellona contro il RealMadrid Questa domenica a Montjüic era Molto più che vincere un classicomolto più di tre punti. Ed è che il 4-3 dei catalani si suppone Ottieni laliga virtualmente. L’importanza di essere vittoriosi è stata evidenziata nella successiva celebrazione dei giocatori del Barcellona. Non hanno celebrato dopo aver vinto il RealMadridAnche, Hanno celebrato un nuovo titolo Laliga. Dopo il fischio finaleI giocatori di Barcleona e i fan si sono uniti in unocantando insieme le canzoni tipiche che di solito suonano allo stadio Barca. Ai giocatori piace Lamine, Gavi, Fermín, Ferran o Héctor Fort, che si sono uniti altri più tardi, Hanno celebrato con i fan con una canzone in cui si sono ricordati del RealMadrid Al grido di “RealMadrid Qui No Boti”. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti da altre fonti

Barcellona-Osasuna, incredibile: sarà recuperata durante la sosta per le nazionali, senza alcuni giocatori - Il Barcellona dovrà giocare la partita contro l`Osasuna, rinviata lo scorso 9 marzo per la morte del medico sociale blaugrana, Carlos Minarro... 🔗Leggi su calciomercato.com

Barcellona Inter, il retroscena dal walk around: «Giocatori ridono e scherzano, Inzaghi tirato e scuro» - di RedazioneBarcellona Inter, cosa filtra nelle ore precedenti alla gara tra catalani e nerazzurri: come è il clima per i ragazzi di InzaghiPer l’Inter di Simone Inzaghi è il giorno della grande semifinale contro il Barcellona, ecco come hanno vissuto queste ore i nerazzurri.IL PREGARA – «Il walk around dell’Inter al Montjuic, risalendo sul pullman, si chiude tra sorrisi e qualche rumorosa battuta. 🔗Leggi su internews24.com

Flick Hails “Amazing Mentality” dei giocatori del Barcellona dopo la vittoria su Osasuna - 2025-03-28 01:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il film di Hansi ha elogiato la mentalità dei suoi giocatori mentre il Barcellona ha esaurito i vincitori di 3-0 nella loro partita riorganizzata con Osasuna per spostare tre punti di distanza dai rivali del Real Madrid in cima a La Liga.Ferran Torres, Dani Olmo e il sostituto Robert Lewandowski hanno tutti trovato la rete mentre Barca è emerso vincitori comodi in una partita che era stata rinviata pochi minuti prima di dare il via all’8 marzo dopo l’improvvisa ... 🔗Leggi su justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

Lautaro Martinez canta il coro insultante contro il Milan nella festa dell’Inter in Piazza Duomo; I tifosi dell’Inter cantano “Pioli is on fire”: diventa il coro della festa Champions; Barcellona-Napoli: tifosi azzurri e del Boca cantano insieme, euforia alle stelle; Il Barcellona vince il campionato: i tifosi cantano la loro versione di Un giorno all'improvviso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne