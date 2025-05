La Catillo cade in Gara 1 contro Capaccio

In breve da Zazoom:

La Catillo Srl. Cestistica Benevento ha affrontato una dura battaglia nella Gara 1 del secondo turno di play-off della Serie C femminile, ma è uscita sconfitta contro la C. Vitolo Capaccio Paestum. Nonostante l'intensità e la determinazione dimostrate, le giocatrici devono ora riprendere fiato per prepararsi al prossimo incontro, fondamentale per le loro aspirazioni nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minutiLa Catillo Srl. Cestistica Benevento esce sconfitta dalla Gara 1 del secondo turno di play-off del campionato di Serie C femminile, contro la C. Vitolo Capaccio Paestum. Al termine di una Gara combattutissima, giocata ad altissima intensità per tutti i 40?, a spuntarla sono le ospiti. Le cinghialesse, ora, dovranno ricaricare in fretta le energie in vista del secondo atto della serie, che si giocherà mercoledì. Le fasi iniziali della Gara vedono entrambe le squadre faticare in attacco, indice dell’importanza del match. Capaccio stappa la partita con una tripla di Trotta e la Catillo risponde subito, portandosi in vantaggio sull’asse Sandullo-Manganiello. Le cinghialesse mantengono il vantaggio per il resto del primo quarto, che si chiude sul punteggio di 11-7. Anche nel secondo periodo vige un equilibrio sostanziale, che risulta in minuti di gioco intensi e combattuti. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Catillo cade in Gara 1 contro Capaccio

Cosa riportano altre fonti

Cade e sbatte la testa durante la gara in Carso: ciclista a Cattinara - GORIZIA - Questa mattina tra le 11:30 e le 12:30 la stazione di Trieste del Soccorso alpino e speleologico è intervenuta a Jamiano dove un ciclista si era procurato un brutto infortunio. L'uomo, un sessantaduenne di nazionalità slovena che stava partecipando a una gara di mountain bike, è caduto... 🔗Leggi su triesteprima.it

Il Treviso cade 1-0 con la Virtus CiseranoBergamo e perde la quarta gara di fila al Tenni - TREVISO - VIRTUS CISERANOBERGAMO 0-1Rete: Redondi 83?. Treviso: Mangiaracina, Farabegoli, Videkon, Maset (87? Golin), Cucciniello (68? Busato), Valenti, Viero (80? Borghesan), Artioli (45? Sbampato), Brigati, Aliù, Gioè (55? Posocco). All. Parlato. Virtus CiseranoBergamo: Cavalieri... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Cade durante una gara di motocross: un ferito al Pronto Soccorso - Incidente sulla pista da cross, a Lesignano de Bagni, dove un ragazzo ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra ferendosi. È successo durante una gara del trofeo regionale Uisp, al crossodromo. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno portato al Pronto... 🔗Leggi su parmatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basket serie C, la Catillo Benevento cade in gara-1 contro Capaccio; Basket serie C, la Rummo Benevento si aggiudica gara-1: battuta Campi Flegrei; Play-off Serie C, Monopoli e Catania perdono la gara d’andata. Vince il Crotone; San Leucio del Sannio, il 13 Maggio la Festività della Madonna di Fatima. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Catillo torna in campo per affrontare i play-off Domenica alle 18 gara 1 della Serie play-off contro Capaccio - A circa un mese di distanza dal termine della regular season, che le cinghialesse hanno chiuso al terzo posto, la Catillo Srl Cestistica Benevento torna in campo per affrontare il secondo turno dei ... 🔗sanniosport.it

Playoff: Civitanova cade in gara-1, Conegliano parte forte in A1 - Iniziano le serie play-off di volley di Superlega maschile e Serie A1 femminile. Nel primo round (quarti di finale) di Superlega cade a sorpresa Civitanova, sconfitta 3-2 tra le mura casalinghe ... 🔗msn.com

SBK | Estoril, Gara 1: domina Toprak, ma Bulega limita i danni. Cade Bautista - Con il 16° successo stagionale, il pilota della BMW ha fatto un altro passetto in avanti verso l'obiettivo in Gara 1 del round di Portimao, anche se il suo rivale Nicolò Bulega è riuscito a ... 🔗it.motorsport.com