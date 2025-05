La casa di Papa Leone XIV era usata come covo della droga tra risse e violenza | l’immobile disponibile ad un prezzo stellare e per trattative riservate

Il nuovo Papa Leone XIV, proclamato da pochi giorni, ha già attirato l’attenzione dei media e dei fedeli, generando un interesse senza precedenti per la sua vita personale. In particolare, la sua modesta abitazione a Dolton, Chicago, ha visto un aumento vertiginoso del suo valore, poiché gli acquirenti si affrettano a cercare “reliquie” del neopapa, come riportato dal Daily Mail.

Il nuovo PapaLeone XIV è stato proclamato meno di una settimana fa, ma già sono nate le sue prime “reliquie”. Infatti, il prezzodella sua modesta casa a Dolton, quartiere di Chicago, è destinato a schizzare alle stelle dopo la proclamazione di Robert Prevost a pontefice, come affermato dal Daily Mail.Il bungalow in mattoni con tre camere, in cui il neoPapa conviveva con i genitori e i suoi due fratelli, era stato messo sul mercato alla cifra di 245.957 dollari (circa 220mila euro) il 5 maggio. Ma è stato immediatamente rimosso quando il cardinale Robert Prevost, 69 anni, è stato nominato PapaLeone XIV giovedì. Il proprietario dell’immobile ha descritto la fortunata situazione come: “Meglio della vittoria alla lotteria”. Il prezzo sale alle stelle e le trattative diventano “riservate”.Il primo Papa americano della storia ha vissuto nella casa per oltre vent’anni con il padre Louis, un insegnante, la madre Mildred, bibliotecaria, e due fratelli. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La casa di Papa Leone XIV era usata come covo della droga tra risse e violenza”: l’immobile disponibile ad un prezzo stellare e per trattative “riservate”

