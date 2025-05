la casa delle donne d este

In breve da Zazoom:

Nel cuore di un’epoca rinascimentale, Borso d’Este emerge come simbolo di potere e cultura. Con l’alto berretto rosso che ne segnala l’importanza, il suo profilo ricorda quello del celebre Federico di Montefeltro. È lui a presentare il nuovo arredamento della casa, un segno tangibile della grandezza e del prestigio di una dinastia che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia.

Uomini e Donne, lo sfogo di Chiara Pompei sui social: "Mi vergognavo, non sono uscita di casa per due anni" - L'ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social: ecco cosa è successo! 🔗 Leggi su comingsoon.it

“Giorni interi a letto, chiusa in casa”. Uomini e Donne, il dramma dell’ex corteggiatrice - Nei mesi scorsi la celebrità a Uomini e Donne, poi la fine della storia con il tronista e il buio. A dare notizia dello sto alla relazione, lo scorso ottobre, era stata lei con un post. “Io e Daniele ci siamo lasciati. Io ho messo tutta me stessa in questa relazione. È un momento delicato dove c?è anche un bimbo di mezzo perché come sapete Daniele ha conosciuto mio figlio”. Poi di lei si erano perse le tracce, e ora spiega il motivo. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it