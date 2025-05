La carenza di infermieri ne mancano fino a 175mila | oltre 40mila quelli stranieri in Italia

In Italia, la carenza di infermieri ha raggiunto livelli allarmanti, con un deficit di fino a 175.000 professionisti, di cui oltre 40.000 provenienti dall'estero. I dati diffusi dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi) durante la Giornata mondiale della professione evidenziano una situazione critica che richiede interventi urgenti per garantire un'assistenza adeguata.

In Italia operano 400mila infermieri: il dato diffuso dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche in occasione della Giornata mondiale della professione è significativo ma dice pure una carenza salita a livelli estremi. Secondo la stessa Fnopi che cita la Ragioneria dello Stato, questa carenza è di 65mila unità, appesantita dalla "gobba pensionistica"

