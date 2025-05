La belva di San Gregorio | un nuovo libro sull' orrendo delitto di Rina Fort la friulana fece indignare l' Italia

"La belva di San Gregorio" è il nuovo romanzo di Marta Barattia che riporta alla luce l'orrendo delitto di Rina Fort, una vicenda che suscitò indignazione in tutta Italia. Con uno stile incisivo e documentato, l'autrice ricostruisce uno dei crimini più noti del Dopoguerra, rendendo omaggio a chi, come Dino Buzzati, ha avuto il coraggio di raccontarlo.

Si intitola "La belva di San Gregorio" il nuovo romanzo in uscita in libreria in cui Marta Barattia ricostruisce la vicenda di un delitto tra i più noti e terribili del Dopoguerra. Tra i primi giornalisti a scriverne ci fu Dino Buzzati sul "Corriere della Sera" e la cronaca nera, bandita dal.

La belva di San Gregorio: un nuovo libro sull'orrendo delitto di Rina Fort, la robusta friulana fece indignare l'Italia - Si intitola "La belva di San Gregorio" il nuovo romanzo in uscita in libreria in cui Marta Barattia ricostruisce la vicenda di un delitto tra i più noti e terribili del Dopoguerra. Tra i primi giornalisti a scriverne ci fu Dino Buzzati sul "Corriere della Sera" e la cronaca nera, bandita dal...

La casa distrutta dal fulmine, il marito folle, poi la spranga e l'eccidio: il destino amaro e tragico di Rina Fort, la «Belva di via San Gregorio» - Caterina Fort uccise a sprangate, a Milano nel 1946, la moglie dell'uomo che amava, Pino Ricciardi, e i suoi tre bambini piccoli

