La Bce mette nel mirino la Popolare di Sondrio per i metodi di gestione Governance da modificare in più aspetti

La Banca Centrale Europea ha messo in luce le criticità nella governance della Popolare di Sondrio, segnalando gravi carenze che compromettono il suo sistema di gestione del rischio di credito. In risposta a queste problematiche, Francoforte ha avviato una serie di misure di vigilanza per rafforzare il governo societario della banca, sottolineando l'importanza di una gestione efficace per garantire stabilità e fiducia nel sistema finanziario.

La Banca centrale europea accende i riflettori sulla Governance (i sistemi di gestione della società, ndr) della Popolare di Sondrio che Francoforte ritiene afflitta da “gravi” e “significative carenze” che “incidono tra l’altro sul suo sistema di gestione del rischio di credito”. La Bce ha quindi impartito alla banca una serie di “misure di vigilanza” volte a migliorare il governo societario, le cui problematiche coinvolgono non solo le funzioni di risk management, compliance e audit ma anche “la struttura e il funzionamento” della dirigenza apicale.Le richieste, comunicate a Sondrio lo scorso 29 aprile, sono il risultato di un’ispezione di sei mesi sul rischio di credito. La banca valtellinese è oggetto di un’offerta pubblica di scambio da 4,3 miliardi di euro, lanciata da Bper lo scorso febbraio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Bce mette nel mirino la Popolare di Sondrio per i metodi di gestione. “Governance da modificare in più aspetti”

