la battaglia della montagnola nel nostro podcast

Bologna, 11 maggio 2025 – Otto agosto 1848: una data cruciale per la città, che si ribellò contro gli austriaci lanciando pietre e speranze. Ancora oggi, l’8 agosto evoca il ricordo di una popolazione che si sollevò per la libertà, con la piazza e la statua del Popolano a testimoniare il coraggio di quel momento storico. Un episodio che ha segnato profondamente l'identità bolognese e italiana.

Bologna, 11 maggio 2025 – Otto agosto 1848: quando Bologna cacciò gli austriaci con le pietre. Una data scolpita nella memoria. Ci sono giorni che una città non dimentica. A Bologna, l'8 agosto è uno di quelli. Non solo per la piazza che ne porta il nome, o per la statua del Popolano che la guarda ancora oggi con fierezza, ma perché in quella torrida estate del 1848, la città insorse e mise in fuga l'esercito austriaco. Senza generali. Senza piani. Senza artiglieria. Solo con l'orgoglio e la rabbia di un popolo. Il sorbetto che fece esplodere la cittàCome spesso accade nelle rivolte popolari, tutto partì da una provocazione. Il 7 agosto, un ufficiale austriaco entrò al Caffè Marabini ordinando un "sorbetto tricolore", sfottendo apertamente l'ideale dell'unità italiana. La reazione fu immediata: la folla lo aggredì.

