la battaglia contro il conformismo delle parole è una vittoria sugli idioti di questo tempo

In breve da Zazoom:

Questo Dizionario si propone di sfidare le convenzioni culturali, rivolgendosi a chi, pur desiderando una crescita intellettuale, è stanco di una pedagogia rivolta a una massa ignorante. Invita alla riscoperta del valore del sapere autentico, sottolineando che la vera cultura è un eccesso che arricchisce la mente, piuttosto che un fardello da sopportare. Qui inizia un viaggio per abbracciare la complessità del sapere.

questo Dizionario si rivolge a ignoranti di una certa levatura culturale: non si può passare la vita a fare pedagogia a favore di una raccapricciante massa di idioti che tanto lo rimarrà, occorre tornare a volersi bene e quindi piantarla con la sceneggiata della cultura. Non questa cultura: “la” cultura, tutta, intesa, per cominciare, come eccedenza ingombrante del nostro indice encefalico rispetto a quel terzo del cervello che ci basterebbe per soddisfare i bisogni primari, tra i quali la cultura non c’è. Poi ci torneremo.Prima devo proseguire questa Premessa che sto scrivendo solo per fare un favore all’editore, e, dunque, prima di mettere mano alla pistola, dovrei spiegare che «i tempi cambiano sempre più velocemente» e lasciar scivolare la teoria del ritardo culturale di William Ogburn, secondo la quale ci sono delle parti della società che si adattano meno velocemente ai cambiamenti. 🔗Leggi su Linkiesta.it