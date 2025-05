La 561 integrata alla linea condivisa con Paderno-Bollate e Rho

La linea 561, che attualmente collega Arese con Rho-fiera, subirà una modifica significativa: sarà sostituita da una nuova linea cumulativa, in partnership con Paderno-Bollate e Rho, che prendrà il nome di futura linea A313. Questa trasformazione è stata annunciata dal consigliere delegato di Città Metropolitana, Marco Griguolo, in risposta all'interrogazione del consigliere metropolitano Christian Colombo.

La linea 561 che collega Arese con Rho-fiera sarà sospesa, o meglio sarà sostituita da una nuova linea cumulativa condivisa con Paderno-Bollate e Rho (futura linea A313). È quanto si legge nella risposta del consigliere delegato di Città Metropolitana, Marco Griguolo, all'interrogazione presentata dal consigliere metropolitano Christian Colombo. La linea in questione collega Arese con il capolinea della MM1 Rho-fiera e la stazione ferroviaria. È stata istituita nel 2015, finanziata con i fondi stanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma sull'ex Alfa Romeo, e costa ogni anno alle casse comunali aresine 700mila euro. Si tratta di un collegamento molto utilizzato dai pendolari che si recano quotidianamente a Milano con la metropolitana o il treno e che, considerata la carenza di parcheggi, utilizzano il trasporto pubblico.

