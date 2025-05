kung fury 2 trapelato un filmato del progetto con fassbender e schwarzenegger fermo dal 2020

Dopo un'attesa carica di suspense, è finalmente emerso online un esilarante e frenetico filmato di “Kung Fury 2”. Questa commedia d'azione, con un cast stellare che include Arnold Schwarzenegger, Michael Fassbender e David Hasselhoff, riprende vita dopo una pausa forzata nel 2020. Il promo di 10 minuti, ricco di colori e azione, presenta Schwarzenegger nei panni di un presidente statunitense in un'avventura sopra le righe.

È trapelato online un filmato frenetico, folle e coloratissimo di “KungFury 2”, una commedia d’azione con Arnold Schwarzenegger, Michael Fassbender e David Hasselhoff, la cui produzione è stata interrotta nel 2020 per problemi legali. Il promo di 10 minuti, esagerato e pieno d’azione, mostra Schwarzenegger nei panni di un presidente degli Stati Uniti che mastica sigari e impugna un fucile “intenzionato a fare a pezzi qualche nazista“, Fassbender nei panni di un agente dell’FBI rinnegato che sfoggia un impressionante mullet e spiega come preparare una “frittata della giustizia“, ??e David Hasselhoff in una tuta di pelle rossa che culla dei cuccioli e si trasforma in un’auto sportiva anni ’80 chiamata Hoff 9000. Una trama assurda sembra coinvolgere una squadra eclettica di combattenti del crimine umani, dinosauri e metà umani e metà dinosauri chiamati Thunder Cops, guidati dal calciatore KungFury (interpretato dallo scrittore e regista David Sandberg), in missione per ripulire le strade della Miami del 1985, una missione che viene in qualche modo ostacolata dal “peggior criminale di tutti i tempi“, Adolf Hitler. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it