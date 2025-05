Kings League Italia | FC Zeta e TRM FC in finale! Tutto sulle semifinali del 12 maggio

Il 12 maggio 2025, la Fonzies Arena di Milano ha fatto da cornice a semifinali avvincenti della Kings League Italia. Dopo due match emozionanti, FC Zeta e TRM FC si sono guadagnate un posto nella finale del 22 maggio all’Inalpi Arena. Scopriamo tutti i dettagli e i momenti salienti di questo entusiasmante appuntamento calcistico.

Lunedì 12 maggio 2025, la Fonzies Arena di Milano ha ospitato le semifinali della KingsLeagueItalia 2025, penultimo atto del campionato che sta rivoluzionando il calcio spettacolo in Italia. Due match emozionanti hanno decretato le finaliste che si affronteranno il 22 maggio all'Inalpi Arena di Torino: FC Zeta e TRM FC.IndiceRisultati delle semifinaliKingsLeagueItalia 2025Boomers – FC Zeta 6-7TRM FC – Gear 7 FC 5-5 (Vittoria TRM 4-3 agli shootout)semifinaliKingsLeagueItalia: Matteo Perrotti è lo Spotify MVP of the SeasonQuando si gioca la finalissima?Risultati delle semifinaliKingsLeagueItalia 2025Scopri tutte le squadre e i presidenti.Boomers – FC Zeta 6-7Una partita storica, decisa nel recupero e con continui colpi di scena. I Boomers, guidati da Fedez e con Leonardo Bonucci come Wild Card, hanno sfiorato l'impresa.