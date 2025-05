Kimi Antonelli va a scuola con una Mercedes da 200mila euro | perché la può guidare anche da neopatentato

...tornato tra i banchi di scuola, ma non senza stile. Con una Mercedes da 200mila euro, Kimi sfida le convenzioni, mostrando che la passione per le corse e la vita da studente possono coesistere. Dalla velocità in pista alla routine scolastica, la sua storia è un esempio di talento e determinazione.

Dalla pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Formula 1 a Miami, al banco di scuola. È la vita di KimiAntonelli. Pochi giorni dopo quel memorabile weekend in cui ha conquistato la prima pole della sua carriera, diventando il più giovane di sempre a riuscirci, il pilota della Mercedes ha dovuto lasciare tuta, guanti e casco a casa per rimettere i panni dello studente. Il 18enne frequenta infatti l’Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno, dove segue l’indirizzo di Relazioni Internazionali per il Marketing. Ma a scuola non ci è arrivato con il pullman, con il tram o con il treno. Una Mercedes AMG GT 63 S blu metallizzato dal valore di oltre 200milaeuro l’ha portato a destinazione.In un video diffuso sui social, si può vedere il pilota della Mercedes salutare i propri compagni con cordialità, gentilezza, scattando anche diversi selfie con alcuni giovani fan. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kimi Antonelli va a scuola con una Mercedes da 200mila euro: perché la può guidare anche da neopatentato

