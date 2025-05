Killer suicida al Duomo di Milano le ultime ore di De Maria e la telefonata alla madre | Perdonami

Le ultime ore di Emanuele De Maria, il 35enne che si è tolto la vita lanciandosi dal Duomo di Milano, si tingono di tragedia. In un drammatico intreccio di eventi, si sospetta che abbia assassinato la collega Chamila Wijesuriya e ferito Hani Nasr. Tre storie, segnate dalla violenza, che portano a riflettere sul tema del femminicidio.

Si indaga sulle ultime ore di Emanuele De Maria, il 35enne morto suicida dopo essersi lanciato dal Duomo di Milano. Si sospetta che l'uomo possa aver ucciso la sua collega Chamila Wijesuriya e ferito Hani Nasr. Tre storie, tutte finite nel sangue, che si intrecciano.Il femminicidio nel 2016. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Killer suicida al Duomo di Milano, le ultime ore di De Maria e la telefonata alla madre: "Perdonami"

Il killer Emanuele De Maria suicida dal Duomo di Milano. La collega 50enne trovata morta in un laghetto; De Maria, chi è il killer suicida dal Duomo e le sue 48 ore in fuga a Milano; Emanuele De Maria, il killer in fuga, si è lanciato dal Duomo. Trovato anche il cadavere della collega; Killer suicida al Duomo, il testimone: Ho sentito un botto, poi le urla della gente che scappava. 🔗Cosa riportano altre fonti

Evaso, killer recidivo e suicida dal Duomo. Emanuele De Maria aveva pianificato di uccidere Chamila - Avrebbe pianificato di uccidere prima Chamila Wijesuriya, la barista 50enne dell’hotel Berna di Milano, e poi il collega Hani Nasr, che si è difeso ed è sopravvissuto, Emanuele De Maria, il detenuto ... 🔗blitzquotidiano.it

Il killer Emanuele De Maria suicida dal Duomo di Milano. La collega 50enne trovata morta in un laghetto - Nel pomeriggio di oggi è stato rinvenuto il cadavere di Chamila Wijesuriya, la cinquantenne originaria dello Sri Lanka della quale si erano perse le tracce da venerdì scorso e ... 🔗ilgazzettino.it

De Maria, chi è il killer suicida dal Duomo e le sue 48 ore in fuga a Milano - Quarantotto ore in fuga e poi il suicidio con il lancio nel vuoto dal Duomo. Un fulmine a ciel sereno. È finita in questo modo la fuga di ... 🔗msn.com

Approfondimenti da altre fonti

Morto suicida dal Duomo il killer di Milano - Emanuele De Maria, evaso e latitante dopo aver accoltellato un uomo, si è gettato dalle terrazze della cattedrale. È stato riconosciuto per i tatuaggi. Trovata senza vita al Parco Nord la sua collega, di cui si erano perse le tracce.Continua a leggere 🔗Leggi su laverita.info

Milano, uomo suicida al Duomo sarebbe killer evaso De Maria. Cadavere donna nel Parco Nord - Ieri, sabato 10 maggio, all’hotel Berna, in zona stazione Centrale di Milano un detenuto in permesso ha accoltellato un collega, ferendolo in modo grave. Ma oltre allo scenario dell'aggressione a coltellate, c'è anche il caso della scomparsa di una terza collega. Sul caso indagano i carabinieri e la polizia, che si sono messi sulle tracce dell'aggressore, Emanuele De Maria, 35 anni, detenuto per omicidio, che era in permesso lavorativo nella struttura alberghiera. 🔗Leggi su tg24.sky.it