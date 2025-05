killer milano avrebbe pianificato aggressioni verso i suoi due colleghi

Un tragico epilogo segna la storia di Emanuele De Maria, l'uomo che si è tolto la vita lanciandosi dal Duomo di Milano. Prima di compiere l'estremo gesto, avrebbe pianificato aggressioni contro due colleghi, gettando un'ombra inquietante su eventi già drammatici. La cronaca di Raffaella Frullone svela i retroscena di questa tragica vicenda.

