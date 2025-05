Kiev | Pronti a qualsiasi forma di negoziato

L'Ucraina si dichiara disponibile a esplorare ogni opportunità di negoziato con la Russia, come affermato dal capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak. Questa apertura al dialogo evidenzia la volontà del Paese di non interrompere il processo di pace, sottolineando l'importanza di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in corso. Yermak ha enfatizzato la necessità di un'iniziativa per un cessate il fuoco efficace e duraturo.

L'Ucraina è pronta "a qualsiasiforma di negoziato" con la Russia Lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, sottolineando che il Paese "è pronto a qualsiasiforma di negoziato. Non daremo alla Russia una scusa per accusarci di interrompere il processo di pace". Yermak ha dichiarato che l'iniziativa per un cessate il.

Kiev: "Pronti a firmare in qualsiasi momento accordo su terre rare" - L'annuncio del primo ministro ucraino arriva a poche ore dalla sospensione degli aiuti militari al Paese aggredito dalla Russia.

Ucraina: Zelensky, pronti a negoziati in qualsiasi formato - Al presidente americano, Donald Trump, "ho confermato che l'Ucraina è pronta a negoziare in qualsiasi formato. Ma per questo, la Russia deve dimostrare la serietà delle sue intenzioni di porre fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo e incondizionato". Lo ha detto Volodymyr Zelensky riferendo sulla conversazione telefonica con Trump.

Vertice dei leader europei a Kiev. Zelensky: Piano d'azione in 4 punti. Trump è d'accordo - Scaduto il cessate il fuoco di tre giorni; Kiev, pronti alla tregua da lunedì, ci sia monitoraggio; Zelensky: 'Domani a Kiev un vertice di leader europei'. Kiev e Ue approvano la creazione del tribunale speciale; Kiev, pronti alla tregua da lunedì, ci sia monitoraggio.

Vertice leader europei a Kiev, Meloni si unisce in videoconferenza. "Pronti a tregua di 30 giorni" - Rutte coi Volenterosi: "Serve tregua 30 giorni senza condizioni" "Mi sono unito questa mattina ad altri 20 leader della Coalizione dei Volenterosi per promuovere gli sforzi volti a garantire una pace ...